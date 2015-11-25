Tunus'taki saldırıyı IŞİD üstlendi

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı korumalarını taşıyan otobüse düzenlenen ve 13 polisin öldüğü intihar saldırısının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

Örgüte ait Bayarık ed-Devle adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, canlı bombanın Tunuslu Ebu Abdallah et-Tunusi olduğu bilgisine yer verildi.

Tunus'un merkezindeki Muhammed el-Hamis Caddesi'nde dün Cumhurbaşkanlığına ait bir polis otobüsüne yönelik canlı bomba saldırısında 13 polis memuru yaşamını yitirmiş, aralarında 4 sivilin de bulunduğu 20 kişi yaralanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci el-Kaid el-Sibsi, polisleri hedef alan bombalı saldırının ardından, ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini, başkent Tunus olmak üzere Aryana, Mennuba ve Bin Arus vilayetlerinde de 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamıştı.