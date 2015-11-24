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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta patlama: 11 ölü

24 Kasım 2015 21:51

Tunus'ta Devlet Başkanlığı muhafızlarını taşıyan servis aracında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü.
Tunus İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, başkent Tunus'un merkezinde meydana gelen patlamanın nedeninin belirsizliğini koruduğu belirtildi. El-Chourouk gazetesinin haberinde, patlamada çok sayıda güvenlik görevlisinin can verdiği kaydedildi.

Reuters'ın haberinde yetkililerin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Haberde, patlamanın araca yerleştirilen bir bombadan mı, açılan bir ateşten mi kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.

Tunus terör saldırılarının hedefi oldu

Tunus bu yıl içinde kanlı terör saldırılarına hedef oldu. Tunus'ta Bardo Ulusal Müzesi'ne 18 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi ölmüştü. Ölenlerden 20'si turist, biri polis memuruydu. Susa kentindeki bir otele 26 Haziran'da düzenlenen saldırıda ise 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. 23 yıl boyunca Tunus'u demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkelerde kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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