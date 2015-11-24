11 kişinin öldüğü patlamanın ardından Tunus'ta olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devlet Başkanlığı muhafızlarını taşıyan servis aracında meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Tunus'ta, olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un merkezinde meydana gelen patlamanın nedeninin belirsizliğini koruduğu belirtilmişti.

Reuters'ın haberinde yetkililerin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu belirtilirken, patlamanın araca yerleştirilen bir bombadan mı, açılan bir ateşten mi kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.