T24 LogoT24 Logo
Dünya

11 kişinin öldüğü patlamanın ardından Tunus'ta olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başkent Tunus'ta gerçekleşen saldırıyı üstlenen olmadı

24 Kasım 2015 23:59

Devlet Başkanlığı muhafızlarını taşıyan servis aracında meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Tunus'ta, olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un merkezinde meydana gelen patlamanın nedeninin belirsizliğini koruduğu belirtilmişti. 

Reuters'ın haberinde yetkililerin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu belirtilirken, patlamanın araca yerleştirilen bir bombadan mı, açılan bir ateşten mi kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

tunuspatlamaolağanüstü halsokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24