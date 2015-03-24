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Dünya

Tunus'ta saldırıya uğrayan müze yeniden açılıyor

Geçen hafta Tunus'ta IŞİD'in saldırı düzenlediği Bardo Müzesi, yeniden açılacak

24 Mart 2015 10:03

Tunus'taki Bardo Müzesi, geçen hafta gerçekleştirilen ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ardından yeniden açılıyor.

Açılışta bir konser verilmesi ve toplu bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Müze yetkilileri bununla dünyaya, 'saldırganların amaçlarına ulaşamadıklarını göstermeyi amaçladıklarını' söylüyor.

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) tarafından üstlenilen saldırının Tunus için hayati önemdeki turizm endüstrisini vurmasından korkuluyor.

Pazartesi günü Tunus Başbakanı altı emniyet müdürünü görevden aldı.

Geçen Çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıda iki saldırgan öldürülmüştü.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, yetkililer üçüncü saldırganın kaçtığını ve hala arandığını söylüyor.

Olay, 2011 yılında Zeynel Abidin Bin Ali yönetimini sonlandıran isyanın ardından gerçekleşen en kanlı saldırıydı.

Saldırganların Libya'da, IŞİD'in kontrolü altında bulunan bir alanda eğitim gördükleri belirtiliyor.

Saldırganların isimlerinin Yassine Laabidi ve Hatem Khachnaoui olduğu aktarılıyor.

Saldırıda ölenlerin önemli bölümü yabancı turistlerdi.

Turistler arasında İngiliz, Japon, Fransız, İtalyan ve Kolombiya vatandaşları bulunuyordu.

Saldırının ardından müze önünde kitlesel protestolar düzenlenmişti.

Tunus'ta 2011 isyanından bu yana radikal İslamcı grupların yarattığı tehdidin arttığı bildiriliyor.

İslamcı En Nahda Partisi'nin lideri, komşu Libya'daki istikrarsızlık sürdükçe Tunus'ta da bu tür saldırıların devam edeceğini söyledi.

BBC'nin Tunus'ta bulunan muhabiri Rana Jawad, son yıllarda Tunus'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere en fazla cihatçı militan gönderen ülke olduğunu aktarıyor.

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