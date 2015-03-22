Tunus üçüncü şüpheliyi arıyor



Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, üçüncü bir şüphelinin arandığını, söz konusu kişinin firarda olduğunu kaydetti. Essebsi, ancak bu durumun uzun sürmeyeceğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı daha önce Bardo Ulusal Müzesi'ne düzenlenen saldırı sırasında güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Görüntülerin bir bölümünde üçüncü bir kişi daha göze çarpıyor.

IŞİD'in üstlendiği saldırılarda çarşamba günü aralarında İtalya, Japonya, Fransa, İspanya ve Polonya'dan gelen turistlerin de bulunduğu en az 21 kişi yaşamını yitirmişti. Polis müzeye düzenlenen operasyon sırasında 2 şüpheliyi vurarak öldürmüştü.

Tunus İçişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Ali Aroui dün olayla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi olduğundan şüphelenilen 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yine bir kişi hakkında tutuklama emri bulunduğu ve söz konusu şahsın polis tarafından arandığı kaydedilmişti. Ancak söz konusu kişinin bahsi geçen üçüncü şüpheli olup olmadığı açıklanmadı.