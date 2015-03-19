Tunus'ta 21 rehinenin öldüğü müze saldırısını IŞİD üstlendi

Tunus'ta dün 2’si saldırgan 23 kişinin hayatını kaybettiği Bardo Müzesi saldırısını IŞİD ses kaydıyla üstlendi.

Tunus parlamentosu yanında bulunan Bardo Müzesi'ne dün yapılan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD ses kaydıyla üstlendi. Örgütün yayınladığı 3 dakikalık ses kaydında saldırıyı gerçekleştirenlerin isimleri Ebu Zekeriya ve Ebu Enes olarak açıklandı.

Ses kaydında saldırganlar "İslam Devleti'nin şövalyeleri" sözleriyle nitelendirildi ve saldırı için "Bugün burada gördüğünüz yağmurun ilk damlası" denildi.