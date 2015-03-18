Tunus'taki rehine operasyonunda ölü sayısı 21'e yükseldi

Tunus'taki Bardo Müzesi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. İki saldırganın, başkent Tunus'ta bulunan müzenin önünde otobüsten inen turistlere ateş açmasıyla başlayan olayda, saldırganlar müzeye girip onlarca kişiyi rehin almış, yapılan operasyon sonucu saldırıyı düzenleyen beş teröristten ikisi öldürülmüştü.

Associated Press saldırıda bir güvenlik görevlisi ile Tunuslu bir temizlik çalışanının da öldüğünü bildirdi. 38 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ölen turistler arasında Polonyalı, İtalyan, Alman ve İspanyol vatandaşlarının olduğu belirtildi.

İçeride 200 ziyaretçi vardı

Hürriyet’te yer alan habere göre, saldırı esnasında müzede yaklaşık 200 kadar ziyaretçi bulunuyordu. 160 kişinin arka kapıdan kaçtığı, içeride ise yaklaşık 30 rehine kalmıştı. Milletvekili Sayida Ounissi, Twitter'da "parlamentonun boşaltıldığını" yazdı.

AFP'ye konuşan bir milletvekili silah sesleri duyulur duyulmaz Meclis'in çalışmaları bıraktığını ve tahliye edildiğini açıkladı.

BBC'de yer alan bilgiye göre; saldırı, milletvekilillerinin parlamentoda terörle mücadele yasasını görüştüğü sırada gerçekleşti.

Radikal terör tehlikesi

Saldırganların kimliğine ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi yok. Fakat Tunus son yıllarda aralarında IŞİD'in de bulunduğu radikal dinci terör örgütleriyle mücadele ediyor.

El Kaide'nin Kuzey Afrika koluyla bağlantılı teröristler de ülkede güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.