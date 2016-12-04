Tünelde kavga çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında sahada başlayan itiş-kakış, tünelde kavgaya dönüştü.

Mücadelenin ilk yarısının sonlarında Van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti. Fenerbahçeliler, dışarı giden topun Fabri'den çıktığını işaret etti ancak Hüseyin Göçek aut kararı verdi.



Bu karar sonrası Josef de Souza, Tolgay'ı tutup çekti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı futbolcular, Brezilyalı oyuncuya tepki gösterdi. Her iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve futbolcular birbirine girdi.

fanatik'in haberine göre; uzun bir süre itiş kakış yaşandı, Josef de Souza, Tolgay Arslan'ın boğazına yapıştı. Olayların yatışmasının ardından ilk yarıyı bitiren düdük çalındı. Hakem Hüseyin Göçek, olayın ardından herhangi bir kart çıkarmadı.

Tünelde kavga!

Saha içindeki gerilim, ilk yarı düdüğü bittikten sonra tünelde devam etti. Her iki takım futbolcuları içeri girirken, gerginlik sürdü.



Aynı esnada Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson ile Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı. Tünelde büyük kargaşa yaşanırken, her iki takımın teknik ekipleri olayın daha büyük bir kavgaya dönüşmesini engelledi.

Araya giren yedek oyuncular da ortalığı sakinleştirmek için büyük çaba sarfetti. Yaşanan gerilimde Fenerbahçeli Jeremain Lens de Atiba'yı sakinleştirmeye çalıştı.