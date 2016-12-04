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Spor

Quaresma Bursaspor maçında yok

Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Quaresma, kart cezalısı durumuna düştü

04 Aralık 2016 00:00

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

55. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile topsuz pozisyonda gerginlik yaşayan Portekizli futbolcu, hakem Hüseyin Göçek’ten sarı kart gördü. Karttan sonra sinirlenen siyah-beyazlı oyuncuyu arkadaşları sakinleştirdi.

Ricardo Quaresma gelecek hafta ligde oynanacak Bursaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Şenol Güneş, Quaresma’yı karttan 5 dakika sonra oyundan alarak Vincent Aboubakar ile değiştirdi.

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