Quaresma Bursaspor maçında yok

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
55. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile topsuz pozisyonda gerginlik yaşayan Portekizli futbolcu, hakem Hüseyin Göçek’ten sarı kart gördü. Karttan sonra sinirlenen siyah-beyazlı oyuncuyu arkadaşları sakinleştirdi.
Ricardo Quaresma gelecek hafta ligde oynanacak Bursaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Şenol Güneş, Quaresma’yı karttan 5 dakika sonra oyundan alarak Vincent Aboubakar ile değiştirdi.