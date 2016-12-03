Kadıköy'de sessiz derbi; Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftası derbiye sahne oldu.



İsabetli şutun olmadığı maçta iki takımda golü bulamayarak sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş sahadan 1’er puanla ayrıldı.



Sarı lacivertli ekip puanını 25 yaparken, siyah beyazlı ekip puanını 29’a yükseltti.



Antalyaspor ile evinde berabere kalan Başakşehir ise 31 puanda bulunuyor.

Beşiktaş bu sonuçla Başakşehir'in puan kaybettiği haftada lider olma fırsatını kaçırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe (Volkan Şen dk. 46, Robin Van Persie, Sow (Lens dk. 76)

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Adriano Correia, Tosic, Marcelo Guedes, Atiba Hutchinson, Tolgay, Kerim Frei (Olcay dk. 88), Oğuzhan (Necip dk. 85), Quaresma, (Aboubakar dk. 60), Cenk

Sarı kartlar: Kjaer, Alper (Fenerbahçe), Quaresma, Tosic, Necip (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Topal pasını hemen önündeki Hasan Ali Kaldırım'a atıyor. Hasan Ali, son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Fabricio Agosto topa hakim olmayı başarıyor.



6. dakikada Moussa Sow'un ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk ortasını ceza alanına doğru göndermek istiyor fakat savunmada Dusko Tosic'e çarpan top taca çıkıyor.



7. dakikada Josef De Souza arka direğe doğru ortasını yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto kalesini terkederek topa hakim oluyor.



13. dakikada karşılaşmanın ilk sarı kartını Fenerbahçe'den Kjaer gördü.



14. dakikada Josef De Souza arka direğe doğru ortasını yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto kalesini terkederek topa hakim oluyor.

18. dakikada sağ köşe gönderine yakın bir noktada topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını ön direğe doğru yapıyor ancak o noktada Martin Skrtel topu tehlikeli bölgenin dışına atan isim oluyor.

22. dakikada van Persie ortasını ceza yayına doğru gönderdi, topu önünde bulan Josef De Souza vuruşunu yapıyor ancak vuruş esnasında Moussa Sow ofsayta yakalanıyor.



29. dakikada Adriano Correia'nun, Alper Potuk'e yaptığı faul sonrasında serbest vuruşu kendisi kullanan Alper, ortasını ön direğe yapıyor ancak Beşiktaş savunması topu uzaklaştırıyor.

31. dakikada sağ kanattan Alper Potuk'un ön direğe yaptığı ortası savunmadan sekip arka tarafa doğru açılıyor. Arka direkte Josef De Souza kafa vuruşunu yapıyor ancak top kale çizgisi üzerinde Atiba Hutchinson'dan geri geliyor. Kısa düşen topu boş pozisyonda altıpasın hemen önünde Martin Skrtel tamamlamak istiyor fakat top farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.



36. dakikada sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın arka direğe doğru yaptığı ortasına hareketlenen Moussa Sow hava topu mücadelesinde rakibi Gökhan Gönül'e faul yapıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Fenerbahçeli futbolcuların vuruşu ile başladı.

54. dakikada sağ taraftan Beşiktaş köşe vuruşu kazanıyor. Köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak o noktada Mehmet Topal topu uzaklaştıran isim oluyor.

55. dakikada Ricardo Quaresma sarı kart gördü.

56. dakikada van Persie'nin ceza alanı içine verdiği pasla buluşan Josef de Souza, topu auta gönderdi.

60. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna Vincent Aboubakar girdi.

62. dakikada, sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Oğuzhan Özyakup ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada Marcelo Guedes kafa vuruşunu yapıyor fakat top farklı bir şekilde yandan auta çıkıyor.

63. dakikada ceza yayının içinde topla buluşan Vincent Aboubakar sağ ayağıyla sert bir şut çekiyor fakat top Martin Skrtel'den geri geliyor.

69. dakikada Volkan Şen'in elle oynadığı pozisyon sonrasında serbest vuruş için topun başına geçen Oğuzhan Özyakup ortasını ceza alanı sağ tarafına doğru yapıyor fakat savunmasına yardıma gelen Robin Van Persie topu uzaklaştıran isim oluyor.

76. dakikada Moussa Sow yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

77. dakikada Lens orta alanı hızla geçti, Volkan Şen'e bıraktı. Volkan'ın penaltı noktasına göndermek istediği top, kaleci Fabri'de kaldı.

80. dakikada Lens'e yaptığı faul nedeniyle Tosic sarı kart gördü.

82. dakikada van Persi'nin kullandığı serbest vuruşu Fabri yumruklayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada Alper Potuk, rakibi Kerim Frei'a yaptığı faul sonrasında sarı kartı gören bir başka isim oluyor.

Kalan dakikalarda gol olmazken, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.