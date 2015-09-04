Tunceli'de kent merkezinde çatışma: 1 polis hayatını kaybetti!

Tunceli'de şehir merkezinde Şehit Nahit Bulut Polis Karakolu'na PKK'lılar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Murat Savaş Kale şehit olduğu bildirildi. Çatışmada 2 PKK’lı hayatını kaybetti. Halkın gözleri önünde yaşanan çatışmada isabet eden kurşunlarla yaralanan ambulans şoförü ile bir genç kadının tedavisi de Tunceli Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çatışmada çevrede bulunanlar da yaralandı





Hürriyet'te yer alan habere göre, kentin en merkezi yeri Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’ne bugün saat 11.30 sıralarında PKK’lılar saldırdı ve polisler anında karşılık verdi. Güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma başlayınca çevredekiler panik içinde kaçıp kendine güvenli bir yer aramaya başladı. Özel harekat timlerinin de gelmesiyle devam eden ve yüzlerce kişinin film izler gibi izlediği çatışmada 2 PKK’lı hayatını kaybetti. Çatışmada güvenlik görevlilerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlardan da yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada ölen PKK’lıların yanına gitmek isteyen kişilere engel olmak isteyen güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Gerginliğin tırmandığı Tunceli’de, kentin bazı semtlerinden de silah sesleri duyuldu.

Vatandaş kova attı, polis havaya ateş açtı!

Saldırı sırasında sivil bir polis ile bölge halkı arasında arbede çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde silahla dolaşan sivil polis memuruna bir vatandaşın "bas git elindeki silaha dikkat et" tepkisine aldırış etmeyen polis memuruna kova fırlatıldı. Bunun üzerine polis memuru elindeki silahla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Video: Sokak ortasında çatışma çıkan Tunceli'de polis, atılan kovaya havaya ateş açarak karşılık verdi!

Valilik açıklama yaptı

Tunceli Valiliği, PKK’lıların polis merkezi basmaya kalkışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1 vatandaşın ağır yaralandığını ve 1 PKK’lının ölü, diğerinin de ağır yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti. Valilik açıklaması şöyle:

"04 Eylül 2015 günü saat 11.20 sıralarında 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu tarafından Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği’ne el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilen saldırıda 1 terörist ölü 1 terörist ise ağır yaralı olarak ele geçirilmiştir. Saldırı esnasında 1 polis memuru ve 1 vatandaşımız ağır yaralı olarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir. Saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Şehit polis 1 ay önce baba olmuş

Tunceli'deki saldırıda şehit olan 30 yaşındaki polis memuru Murat Savaş Kale’nin 1 ay önce baba olduğu ortaya çıktı. Murat Savaş Kale’nin şehit haberini polislikten emekli olduktan sonra Adana’ya yerleşen baba Beşir Kale ile anne Makbule Kale’ye eve gelen polis müdürleri bildirdi. Emekli olduktan sonra geçirdiği felç nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüdüğü bildirilen baba ile anne acı haberle birlikte fenalık geçirdi. Polis müdürleri ile eve akın eden yakınları anne ile babayı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Murat Savaş Kale’nin 1 ay önce baba olduğu, yeni doğum yapan hemşire eşi Belgin Kale’nin kendi ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.