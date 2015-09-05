Sokak ortasında çatışma çıkan Tunceli'de polis, atılan kovaya havaya ateş açarak karşılık verdi!

Tunceli'de şehir merkezindeki Şehit Nahit Bulut Polis Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırı sırasında sivil bir polis ile bölge halkı arasında arbede çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde silahla dolaşan sivil polis memuruna bir vatandaşın "bas git elindeki silaha dikkat et" tepkisine aldırış etmeyen polis memuruna kova fırlatıldı. Bunun üzerine polis memuru elindeki silahla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Saldırıda polis memuru Murat Kale şehit olurken, isabet eden kurşunlarla yaralanan ambulans şoförü ile bir genç kadının tedavisi de Tunceli Devlet Hastanesi’nde sürüyor. 15 yaşındaki yaralı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Halkın gözleri önünde yaşanan çatışma, büyük paniğe yol açtı.