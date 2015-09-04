Çatışmada hayatını kaybeden polis, bölgedeki gerginlik nedeniyle yeni doğan bebeğini görmeye gitmemiş

Tunceli'de bugün PKK mensuplarının şehir merkezindeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’ne düzenledikleri saldırıda hayatını kaybeden polis memuru 30 yaşındak Murat Savaş Kale'nin bir ay önce baba olduğu ve bölgede yaşanan gelişmeler üzerine yeni doğan bebeğini görmek için izin istemediği ortaya çıktı

Murat Savaş Kale’nin şehit haberini polislikten emekli olduktan sonra Adana’ya yerleşen baba Beşir Kale ile anne Makbule Kale’ye eve gelen polis müdürleri bildirdi. Emekli olduktan sonra geçirdiği felç nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüdüğü bildirilen baba ile anne acı haberle birlikte fenalık geçirdi. Polis müdürleri ile eve akın eden yakınları anne ile babayı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Murat Savaş Kale’nin 1 ay önce baba olduğu, yeni doğum yapan hemşire eşi Belgin Kale’nin kendi ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.