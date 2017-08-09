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Politika

Tunceli’de, Hamidiye Mahallesi’nin adı, Diyap Ağa olarak değiştirildi

Belediye Başkanı Polat, Hamidiye Mahallesi'nin adını bir yıl önce Hrant Dink olarak değiştirdiklerini, ancak dönemin valisinin bu ismi kabul etmediğini belirtti

09 Ağustos 2017 21:30

Tunceli'nin Hozat İlçesi merkezinde bulunan, adını Osmanlı döneminde kurulan Hamidiye Alayları'ndan alan Hamidiye Mahallesi'nin adı, Tunceli'nin Cumhuriyet dönemindeki ilk milletvekili olan Diyap Ağa Mahallesi olarak değiştirildi.

Hozat Belediye Meclisi'nin 1 Haziran 2017 günü aldığı Hamidiye Mahllesi'nin adının, Diyap Ağa Mahallesi olarak değiştirilmesi kararı Tunceli Valiliği'ne gönderildi. Valiliğin de onayıyla 7 Ağustos 2017 günü mahallenin adı Diyap Ağa Mahallesi olarak değiştirildi.


Hamidiye Mahallesi'nin adının değiştirilmesi için ilçe sakinlerinin talebinin olduğunu belirten Hozat Belediye Başkanı CHP'li Celalleddin Polat şunları söyledi:

 "Osmanlı döneminde Hamidiye Alayları'nın Alevilere karşı uyguladığı şiddetten ve yaşanan olaylardan dolayı bu isme karşı halktan çok fazla tepki vardı. Biz vatandaşımızdan gelen bu tepkileri göz önünde bulundurarak, belediye meclisimizden karar alarak Hamidiye mahallemizin ismini mili mücadelenin sembol isimlerinden olan cumhuriyet döneminin ilk Tunceli Milletvekili olan Diyap Ağa ismini vermeyi uygun bulduk. Valilik bu kararımızı uygun bularak onayladı."

Hrant Dink adı Vali’den dönmüştü

Belediye Başkanı Polat, Hamidiye Mahallesi'nin adını bir yıl önce Hrant Dink olarak değiştirdiklerini, ancak dönemin valisinin bu ismi kabul etmediğini belirtti. Hamidiye Mahallesi'nin adının Diyap Ağa Mahallesi ile değişmesi, belediye tarafından hazırlanan bir broşürle ilçe sakinlerine duyuruldu.    

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