Tunceli'de doğmak suç mu?

Zaman gazetesi, AKP'lilerin yolsuzluklarını belgeleriyle açıklayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na doğduğu yerden saldırdı: 'Dersim isyanı' ile meşhur Tunceli'de doğan Kemal Kılıçdaroğlu...



Zaman Gazetesi'nde Habip Güler imzasıyla 'BÇG raporlarından çıktı, CHP'nin yıldızı oldu' başlığıyla yayımlanan porterede şu ifadeler kullanıldı:



"CHP Meclis Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, ortaya attığı iddialarla siyasetin gündemini şekillendiriyor. 6 yıl önce Meclis'e giren milletvekili, son üç aydaki çıkışlarıyla CHP'nin yıldızı oldu.



Ancak, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ağır suçlamaların hiçbiri henüz mahkemelerce teyit edilmedi tıpkı 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) kendisi hakkında hazırladığı 'Kürtçü-bölücü' raporları gibi. Kılıçdaroğlu, ağustos ayı başındaki ilk ciddi çıkışında CHP adına çok sert bir kayaya çarptı. Emekli olan Yaşar Büyükanıt'a alınan zırhlı araca ilişkin sözleri, Genelkurmay tarafından 'hazin bir iftira ve talihsiz bir değerlendirme' ifadeleriyle kınandı. Ardından Şaban Dişli olayı, Deniz Feneri davası, Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'a yönelik suçlamaları gündeme taşıdı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun son iddiaları ise AK Parti'li Fırat hakkında ve öncekilere oranla çok daha ağır.



'Dersim isyanı' ile meşhur Tunceli'de doğan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da iktisat eğitiminin ardından hesap uzmanı olarak Maliye'ye girdi. 20 yıl içinde SSK Genel Müdürlüğü'ne kadar çıktı, 7 yıl bu görevi yürüttü. Ardından İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 2002'de de CHP'den milletvekili oldu. Geçen yasama döneminde TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak teknik boyutta siyaset yapmak zorunda kaldı. 22 Temmuz seçimlerinden sonra CHP grup başkan vekilliği'ne seçildi. Bürokrasideki çevresiyle istediği belgelere kolaylıkla ulaşma avantajını kullanıyor.



Ancak Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar ortaya attığı hiçbir iddia yargı kararına dayanmıyor. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fırat'ın uyuşturucu kaçakçısı olduğunu iddia etmesi 28 Şubat döneminde on binlerce insanı fişleyen BÇG'nin kendisiyle ilgili raporlarını akıllara getirdi. BÇG'nin raporunda Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğü yaptığı sırada 'Kürtçü-bölücü' faaliyetler içinde olduğu ileri sürülüyordu. Rapora göre, genel müdürlüğü döneminde SSK'ya aldığı 10 bine yakın kişinin tamamı Alevi veya Kürt kökenliydi. İşe aldığı 100'den fazla kişi PKK ve TKLP terör örgütleri üyeliği yapıyordu."



AİLESİNİ DE TACİZ ETTİLER



Öte yandan Fırat ve Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te kozlarını paylaşacağı toplantıya saatler kala Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'deki ablası ve annesi taciz edildi.



Kimliği belirsiz kişiler Kılıçdaroğlu'nun ailesine telefonla “Siz Ermeni misiniz?” diye sordu. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Yemuş olan annesinin adını da kullanarak “Yemuş ne demek, Ermeni soyundan mısınız?”, “Kemal niye soyadını değiştirdi” diye soruldu. Kılıçdaroğlu, ‘’Karabulut’’ olan soyadını 1966 yılında değiştirmişti.

