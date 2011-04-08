-TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN MUSTAFA YAMAN YALANLAMASI TUNCELİ (A.A) - 08.04.2011 - Eski Tunceli Valisi Mustafa Yaman'ın, basında yer alan ''Vali Konağı'ndaki kişisel harcamalarını devlete ödettiği'' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yaman'ın görev yaptığı sürece şahsi harcamalarını kendisinin karşıladığı belirtilerek, vali konutlarının iki bölümden oluştuğu, birinci kısmın şahsi olarak kullanıldığı, diğer bölümün ise vilayete gelen üst düzey misafirlerin ağırlandığı misafirhane kısmı olduğu ifade edildi. Şahsi olarak kullanılan bölümdeki tüm harcamaların valinin kendisi tarafından karşılandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Tüm valiler gibi eski Tunceli Valisi Mustafa Yaman da şahsi harcamalarını kendisi karşılamıştır. Misafirhane olarak kullanılan bölümün tertip, düzen ve ihtiyaçlarından ise ilgili görevliler sorumludur. Bu bölümle ilgili tüm harcamaları da bu görevliler yapmıştır. Haberde bahsi geçen harcamalar, misafirhane olarak kullanılan kısımla ilişkili harcamalardır. Valinin misafirhane için yapılan bütün harcamaların ayrıntısını bilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla habere konu harcamalarda bir hata ve usulsüzlük varsa bunun sorumluluğu ilgili görevlilere aittir. Habere konu Sayıştay sorgulaması sonucunda kesinleşecek mevzuata aykırı harcamalar sorumlulardan tahsil edilecektir. Gerek habere konu Sayıştay Denetim Raporu'nda gerekse ilgili mevzuatta sorumlular açıkça belirlenmiştir.'' Haberde geçen harcamalarda eski Tunceli Valisi Mustafa Yaman'ın sorumluluğunun bulunmadığı ve Yaman ile alakalı kısmın gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.