Tunceli Valiliği'nden kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin açıklama

Tunceli'de 5 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Tunceli Valiliği, Doku'yu arama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar günü kaldığı yurtta sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye giderek, Gülistan'ın bulunması için polis ekiplerine başvurdu. Gülistan'ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı.