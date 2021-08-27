Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde örtü yangını devam ediyor

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkiinde örtü yangını çıktı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Sadece örtüsel değil, birçok anlının, birçok ağacın da yok olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer sivil bir müdahale ile yapabileceğimiz bir şey olursa bunun izinlerini alıp sizlere bir çağrı yapacağız” dedi.

Tunceli Buzlutepe’de dün başlayan yangın hâlâ devam ediyor. Tunceli Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarında görevli olmayanlar, Ovacık Kaymakamlığı’nın izni olmadan yangın bölgesine girmemeleri konusunda uyarılmıştı.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise yangın bölgesinde bugün yaptığı açıklamada, “Sadece örtüsel değil, birçok anlının, birçok ağacın da yok olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer sivil bir müdahale ile yapabileceğimiz bir şey olursa bunun izinlerini alıp sizlere bir çağrı yapacağız” dedi. (ANKA)