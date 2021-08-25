Tunceli Hozat'ta 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını sürüyor

Tunceli'nin Hozat ilçesinde askeri operasyonun ardından 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını sürüyor. Yangına müdahale edilmediği belirtildi.

Kurukaymak Köyü Koçeri mezrasında 18 Ağustos günü başlayan yangının, bölgede askeri operasyon başlatılması akabinde çıktığı iddia edildi. Yangına hiçbir müdahalede bulunulmadığı öne sürüldü.

Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, yangının sürdüğü bölgede askeri operasyonun devam ettiğini bu nedenle sivillerin bölgeye girişinin yasak olduğunu söyledi. Can güvenliği nedeniyle kendisinin de yangının sürdüğü bölgeye alınmadığını söyleyen Geyik, devam eden operasyon nedeniyle yangına müdahale edemediklerini ifade etti.

Yangınla ilgili Dersim Dernekleri Federasyonu Twitter adresinden "Tunceli’nin Hozat'taki orman yangını 8. GÜNÜNDE!Doğamızdan elinizi çekin! Orman yangını derhal söndürülsün" paylaşımını yaptı.