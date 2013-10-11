Tunceli FEDAŞ grevinde sabaha kadar eylem

Tunceli Ovacık'ta elektrik dağıtımı yapan AKSA firmasının işçileri eylemde olduğu için, arızayı gidermek üzere gönderilen eski çalışan İbrahim Atan'ın akıma kapılarak ölmesi üzerine işçiler eylem yaptı. Eylem sabaha kadar sürdü.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde, elektrik dağıtımı yapan AKSA firmasının işçileri eylemde olduğu için, arızayı gidermek üzere gönderilen eski çalışan İbrahim Atan'ın akıma kapılarak ölmesi üzerine işçilerin dün akşam başlattığı eylem, sabaha kadar sürdü. Önce firmanın idari binasını bahçesini işgal eden işçiler, daha sonra Tunceli-Elazığ karayolunu oturma eylemi yaparak bir süre trafiğe kapattı.

AKSA Elektrik'e bağlı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (FEDAŞ) 9 ilde Tes-İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmeye Tunceli'de tepki gösteren 100 çalışan, Enerji-Sen'e üye olarak firmalarının kendileri ile toplu sözleşme yapmasını isteyerek 24 gün önce eyleme başladı.

Çalışanların Tunceli'de eylemde olması nedeniyle Ovacık İlçesi'nin 12 köyüne meydana gelen arızalar nedeniyle 3 gündür elektrik verilemedi. İddiaya göre işçileri eylemde olan firma, köylülerden gelen yoğun baskı üzerine daha önce emekli olan eski çalışan İbrahim Atan'dan köydeki arızaları gidermesini istedi. Atan, eski çalıştığı firmanın isteğini kabul ederek Çakmaklı Köyü'ne gitti. Köydeki trafodan enerjiyi kesen Atan, kopan kabloyu onardığı sırada tespit edilmeyen nedenle elektriğin yeniden gelmesi üzerine akıma kapılarak ağır yaralandı. Atan, kaldırıldığı Ovacık Devlet Hastanesi'nde öldü.

Emekli çalışma arkadaşları İbrahim Atan'ın şirket yöneticilerinin keyfi tutumu sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen işçiler, dün akşam saatlerinde FEDAŞ elektrik idare binasının girişini, kurdukları barikatla bir süre kapatarak, şirketin Tunceli Müdürü Vedat Şeker'in binadan çıkışına izin vermedi.

Gece geç saatlerde Şeker'in binadan çıkışına izin veren işçiler, daha sonra idari binasının tüm giriş ve çıkışlarında barikat kurdu. Bina bahçesinde büyük lastikler yakan eylemci işçiler, ateşin etrafından toplanıp uzun süre firma ve hükümet aleyhine slogan attı.

Polis, yoğun güvenlik önlemleri alırken, olayları sadece uzaktan izlemekle yetindi. Gece geç saatlerde binanın bahçesinden çıkan işçiler bu kez de Tunceli-Elazığ karayolunu kapatarak burada 20 dakikalık oturma eylemi yaptı. Burada slogan attıktan sonra tekrar barikat kurdukları firmanın idari binasının bahçesine kadar gelen işçiler, sabah saatlerine kadar eylemlerine devam etti.