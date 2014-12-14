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Yaşam

Tunceli-Erzincan karayoluna dev kayalar düştü

İkisinin ağırlığının yaklaşık 300 ton olduğu belirtilen kayaların, yağan yağmur nedeniyle toprak zeminin yumuşaması nedeniyle düştüğü ifade edildi

14 Aralık 2014 11:09

 Tunceli-Erzincan karayoluna bugün ağırlıkları yaklaşık 300 ton olduğu belirtilen iki dev kaya düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Dokuzkaya Mevkii’nde bugün saat 14.00 sıralarında iki dev kaya düştü. İkisinin ağırlığının yaklaşık 300 ton olduğu belirtilen kayaların, yağan yağmur nedeniyle toprak zeminin yumuşaması nedeniyle düştüğü ifade edildi. Şans eseri araçların bulunmadığı sırada düşen kayalar karayolunu kısmen trafiğe kapattı. Kaya parçalarını yoldan kaldırılmasında iş makineleri yetersiz kalınca, bölgeye Tunceli Karayolları Şefliği’nden iş makineleri istendi. Kayaları kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Ferit Demir'in DHA'daki haberine göre, ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda bazı yüklü TIR ve kamyon gibi büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kayaların düştüğünü fark eden kamyon sürücüsü Ramazan Karslı, "Virajı döndüğümde toz duman bulutu gördüm. Deprem oluyor zannettim. Durduğumda iki tane kaya düştüğünü gördüm. Ben durduktan sonrada benim önüme bir küçük taş düştü. Şans eseri 15-20 saniye ile kurtuldum" dedi.

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