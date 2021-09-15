Tunceli'de iki gündür süren örtü yangını kısmen kontrol altında

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü kırsalında iki gündür devam ve havadan iki yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen örtü yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında iki günden beri devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ve havadan iki yangın söndürme helikopteri desteğiyle sürdürülüyor. Sarp ve dağlık olması nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu bölgedeki yangın, havadan yoğun müdahaleyle bugün kısmen kontrol altına alındı.