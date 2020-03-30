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Koronavirüs

Tunceli'de bir köy karantina altına alındı

30 Mart 2020 18:16

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bir hafta önce İstanbul'dan Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

Köyde birçok kişi ile temas etmişler

Geçitveren köyünde 2 kişide Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra köye giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İstanbul'dan Geçitveren köyüne  gelen 6 kişilik aile bireylerinin köyde birçok kişiyle temas ettikleri belirlendi. Köyde sağlık görevleri bekletilirken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.

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