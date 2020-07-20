Tunç Soyer'den AKP'li Hamza Dağ'a: Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum

Konuyu gündeme getirerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin LGBTİ’ye sahip çıktığını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yanıt geldi.

"Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum" diyen Soyer, vekil Dağ’ın sözlerini “akıl tutulması” olarak değerlendirdi. Soyer, “Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Bunu Süt Kuzusu Projesi’nin kutuları için de yapmaya kalktılar. Renk hayattır. Ruhu rahatlatır. Her halde bu arkadaşlar bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

"O silolar boyanınca Alsancak'ın yüzü gözü açıldı"

Başkan Soyer, Alsancak’ın göbeğindeki 80 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarını örnek verdi ve "Neredeyse o devasa siloların silindirleri 60 yıl beton rengiyle yaşadı. Başkan Ahmet Piriştina’nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bunu da mı görmüyorlar. O silolar boyandıktan sonra o bölgenin yüzü açıldı, cıvıl cıvıl oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sütlerin görselleriyle ilgili “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” demişti.

TIKLAYIN - AKP'li Hamza Dağ, gökkuşağından subliminal mesaj çıkardı; görsellerin Tunç Soyer'den önce de kullanıldığı açıklandı