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Tunç Soyer'den AKP'li Hamza Dağ'a: Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum

"Verilecek tek kelime cevabım yok"

20 Temmuz 2020 15:46

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sütlerde bulunan gökkuşağı görseli ile  hizmet binasının gökkuşağı renklerine boyanmasıyla ilgili ifadelerine Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yanıt geldi.
Soyer, "Verilecek tek kelime cevabım yok. Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz" yanıtını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projesi olan 'Süt Kuzusu' kutularının üzerinde yer alan gökkuşağı renkleri üzerinden alevlenen LGBT+ tartışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının gökkuşağı renklerine boyanan kolonları ile sürüyor.

Konuyu gündeme getirerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin LGBTİ’ye sahip çıktığını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yanıt geldi.

"Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum" diyen Soyer, vekil Dağ’ın sözlerini “akıl tutulması” olarak değerlendirdi. Soyer, “Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Bunu Süt Kuzusu Projesi’nin kutuları için de yapmaya kalktılar. Renk hayattır. Ruhu rahatlatır. Her halde bu arkadaşlar bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

"O silolar boyanınca Alsancak'ın yüzü gözü açıldı"

Başkan Soyer, Alsancak’ın göbeğindeki 80 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarını örnek verdi ve "Neredeyse o devasa siloların silindirleri 60 yıl beton rengiyle yaşadı. Başkan Ahmet Piriştina’nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bunu da mı görmüyorlar. O silolar boyandıktan sonra o bölgenin yüzü açıldı, cıvıl cıvıl oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sütlerin görselleriyle ilgili “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” demişti.

TIKLAYIN - AKP'li Hamza Dağ, gökkuşağından subliminal mesaj çıkardı; görsellerin Tunç Soyer'den önce de kullanıldığı açıklandı

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