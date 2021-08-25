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Çevre

Tunç Soyer: Maden ocakları yapılmak istenen Murat Dağı havzasının Millî Park ilan edilmesi talebini Bakanlığımıza ilettik

"Gediz'in 12 maddelik kurtuluş reçetesini uyguluyoruz"

25 Ağustos 2021 10:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Murat Dağı'na yapılmak istenen maden ocaklarının havzaya dönülmez zararlar vereceğini ve endemik bitki türleriyle alanın Millî Park ilan edilmesi talebini Bakanlığımıza ilettik." açıklamasını yaptı. 

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gediz'in 12 maddelik kurtuluş reçetesini uyguluyoruz. Murat Dağı'na yapılmak istenen maden ocaklarının havzaya dönülmez zararlar vereceğini ve endemik bitki türleriyle alanın Millî Park ilan edilmesi talebini Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın gerekeni yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. 

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