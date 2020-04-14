Tunç Soyer'den 'sokağa çıkma yasağı' uyarısı: Hazırlığınızı son güne bırakmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafa sonu 31 şehirde uygulanacak sokağa çıkma yasağı için uyarıda bulunarak, "Önümüzdeki hafta sonu siz yine evlerinizde olacaksınız. O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koronavirüs salgına karşı yapılan yardımları Twitter hesabından aktarmaya devam ediyor. ‘Başkanın Günlüğü’ başlığıyla yapılan duyuruda şunlar ifade edildi:

"Seyyar Pazarı Buca’da başlattık. Bugünlerde beyaz önlüklü sağlıkçılarla eli nasırlı üreticilerin kıymetini daha çok anladık. Kısa sürede İzmir’in tamamına yayacağımız Seyyar Pazar üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürecek. Ama bugünlerde tatlı bir de telaşımız var. 23 Nisan’a ilkokul çocuklarının heyecanı ve sevinciyle hazırlanıyoruz. 100’üncü yıla ve İzmir’e yakışan dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Sokağa çıkma yasağında zorunlu ara verdiğimiz gıda kolisi ve süt dağıtımına devam ettik. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve küçük çocuğu olan desteklediğimiz bin 621 aileye gıda kolisi ulaştırdık. 1- 5 yaş arası 2 bin 294 çocuğumuz için 36 bin 704 litre süt gönderdik.Kendi ürettiğimiz kavurma 1’er kilogramlık paketler halinde 400 gıda destek kolisinin içine kondu. Önümüzdeki hafta sonu siz yine evlerinizde olacaksınız. O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın. Sağlıkla kalın, evde kalın hoşça kalın”