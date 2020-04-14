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Koronavirüs

Tunç Soyer'den 'sokağa çıkma yasağı' uyarısı: Hazırlığınızı son güne bırakmayın

İzmir'de, 65 yaş ve üstü kişiler ile hasta ve hareket engelli yurttaşlar için konuşma paketi desteğinde bulunulacak

14 Nisan 2020 14:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafa sonu 31 şehirde uygulanacak sokağa çıkma yasağı için uyarıda bulunarak, "Önümüzdeki hafta sonu siz yine evlerinizde olacaksınız. O nedenle ne olur hazırlıklarınızı son güne bırakmayın” dedi.

65 yaş üstü kişilere iletişim desteği

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü kişiler ile hasta ve hareket engelli yurttaşlar için 250 dakikalık konuşma paketi desteğinde bulunacak. "Siz evde ama iletişimde kalın" diyerek yeni bir destek paketi daha açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve hareket engelli yurttaşlara bir ay boyunca kullanabilecekleri 250 dakikalık konuşma paketi verecek.Konuşma paketi başvuruları www.bizizmir.com/bizvariz adresinden alınacak. Yurttaşlar,  "Dakika Almak İstiyorum" butonuna tıklayıp, durumunu belirtir belgeler ile başvurularını yapılabilecek.

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