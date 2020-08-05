Tunç Soyer'den İstanbul Sözleşmesi eyleminde gözaltına alınan kadınların serbest bırakılması çağrısı

Gözaltına alınan kadınlar için de çağrı yapan Soyer, "Serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir’de kadınlar yaşam haklarının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için buluştu. #İstanbulSözleşmesiYaşatır diye haklarını savunan kadınların yanında eşim Neptün Soyer ve ilçe belediye başkan eşleri de yer aldı. Gözaltındaki kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz."