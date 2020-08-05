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Tunç Soyer'den İstanbul Sözleşmesi eyleminde gözaltına alınan kadınların serbest bırakılması çağrısı

05 Ağustos 2020 23:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'İstanbul Sözleşmesi' protestolarında gözaltına alınan kadınların serbest bırakılması için çağrı yaptı.

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Soyer, eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanları eşlerinin eylemdeki fotoğraflarını paylaşarak, "İzmir’de kadınlar yaşam haklarının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için buluştu" dedi. . 

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