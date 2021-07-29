Tunç Soyer'den 'sitem': Bunlar İzmir'e zarar veriyor ve kent kaybediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 35 milyon lira ödemeyi taahhüt ettikleri Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikası ihalesinin iptal edilmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, “Bina biraz daha çürüdü, biraz daha fazla yıkılmaya doğru gidiyor. Bu bir siyasi hamle olarak algılanmamalıydı. Böyle bir niyet de hedef de yoktu. Ama böyle algılandığı için muhtemelen bu noktadayız. Bunlar İzmir'e zarar veriyor ve kent kaybediyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) çevrim içi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada siyasi kutuplaşmanın vardığı boyutu Alsancak'taki elektrik fabrikasını örnek göstererek anlatan İzmir Soyer, şöyle konuştu: “Göreve geldikten bir hafta sonra elektrik fabrikası ihalesi yapıldı. 35 milyon lira ödemeyi taahhüt ettik ve niyetimiz İzmir'e bir kültür merkezi kazandırmaktı. O sembol binanın kurtarılmasını sağlamak istedik. Ne yazık ki ihale iptal edildi, üzerinden iki yıl geçti. Bina biraz daha çürüdü, biraz daha fazla yıkılmaya doğru gidiyor. Bu bir siyasi hamle olarak algılanmamalıydı. Böyle bir niyet de hedef de yoktu. Ama böyle algılandığı için muhtemelen bu noktadayız. Bunlar İzmir'e zarar veriyor ve kent kaybediyor. Biz de bu noktaya gelmek istemiyoruz. Bunun bir tarafı olmak, İzmir'in zarar gördüğü bir sonucun sebebi olmak istemiyoruz. O nedenle bu konuda son derece titiz ve özenli davranmaya gayret ediyoruz. Her konuda desteğinize ihtiyacımız var. İzmir dayanışmasını çok önemsiyoruz. Çok kıymetli buluyoruz. Hiçbir kentte bu kadar güçlü bir dayanışma ağı olmadığını düşünüyoruz.”