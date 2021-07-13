Tunç Soyer: Bu benim işim mi, ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gediz Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için nehrin doğduğu yerden İzmir Körfezi'ne aktığı yere kadar incelemelerde bulunacaklarını belirterek, “Bu benim işim mi? Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan Soyer, İzmir Körfezi’nin, kirli akan Gediz Nehri nedeniyle zehirlendiğini belirterek “Benim şehir dışına gitmeme sinirlenen arkadaşlar var, evet Kütahya'ya gidiyorum. Murat Dağı'nın tepesinden, Gediz'in doğduğu yerden su içeceğim. Ondan sonra Gediz'in denize döküldüğü noktaya kadar da bürokrat arkadaşlarımla beraber gezeceğim” diye konuştu.

"Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?"

Gediz Nehri ile ilgili sorunun son 3-5 yılın sorunu olmadığını aktaran Soyer, “Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil. O zehir akmaya devam ediyorsa, ben Kütahya, Uşak, Manisa, belediyeleri ve bürokratlarıyla beraber çalışacağım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir şey sunacağım. Belki gözden kaçırdıkları, farkında olmadıkları çözüm önerileri getireceğim. Yapmayalım mı? Gediz, Ergene zehir akıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu” değerlendirmesinde bulundu.