'Tuna Ötenel ve dostları ile bir caz gecesi', 26 Nisan'da Salon İKSV'de

İstanbul Caz Festivali, Türk cazının önemli isimlerinden Tuna Ötenel’i 26 Nisan Çarşamba akşamı Salon’da ağırlıyor. Rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 10 yıldır müzikten uzak kalan Tuna Ötenel, 26 Nisan akşamı, korneti ve piyanosuyla birlikte sahnede olacak.

Saat 21.30’da başlayacak gecede, Tuna Ötenel'e dostları Sibel Köse, Hakan Behlil, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Murat Verdi, Can Kozlu, Şenova Ülker, Hasan Kocamaz ve Emin Fındıkoğlu eşlik edecek.

Emin Fındıkoğlu’nun müzik direktörlüğüyle gerçekleştirilecek konserde, Metin Deniz ve Saadettin Davran da kısa sunumlar yapacak.

Tuna Ötenel hakkında...

2008’de, 15. İstanbul Caz Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Tuna Ötenel, 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'de caz müziğinin tanınması ve sevilmesine büyük katkılarda bulundu. Piyano, bas, davul ve saksafon gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan Ötenel, 1964'te Metin Gürel orkestrasıyla profesyonelliğe adım attı. Ötenel, Türkiye'nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan'ın yer aldığı 1978 tarihli “Caz Semai”de piyano ve saksafonun arkasındaydı. Caz Semai’nin ilk basımının neredeyse 30. yılını kutlamak adına geçtiğimiz aylarda bu albüm için bir özel plak basıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak.