Tuna Kiremitçi: Şarkılarımı hayattaki çözümsüzlükler üzerine yazdım

Gül KABA/İZMİR, (DHA) - İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Mogambo Caz\'da sahne alan müzisyen Tuna Kiremitçi, \"Ozan geleneğine bağlıyım. \'Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları\' albümünü çıktıktan sonra etkisi güzel oldu. Albümdeki şarkıları hayattaki çözümsüzlükler üzerine yazdım\" dedi.

İEF bu yıl da Folkart\'ın sponsorluğunda birbirinden önemli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Fuarın 4\'üncü gününde yazar olan şarkı da söyleyen Tuna Kiremitçi, Mogambo Caz Geceleri\'nde İzmir\'deki hayranları ile bir araya geldi. Yeni albümü \'Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları\'ndan da şarkılar seslendiren sanatçı, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Konser öncesinde DHA\'ya yeni albümü ve kendisine dair açıklamalarda bulunan Kiremitçi, \"Ben ozan geleneğine bağlıyım. Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Leonard Cohen gibi sanatçıları dinleyerek büyüdüm. Benim şarkılarımda o geleneğin istikametinde. Genelde büyükşehirde yaşayan insanların karşılaştığı açmazlar, yabancılaşma, iletişimsizlik, aşk acısı, yalnızlık, kendi kendimize buluşlarımız bulamayışlarımız; yani şarkılarım hayattaki çözümsüzlükler üzerine yazıldı\" diye konuştu.

\'18 YAŞINDAN 40 YAŞIMA KADAR YAŞADIĞIM HER ŞEY O ŞARKININ İÇİNDE\'

18 yaşında ilk aşkına yazdığını söylediği \'Sana Dair\' için Kiremitçi, \'Sana Dair\' şarkısında yaşayacaklarımı yazmışım 90\'lı yıllarda o zamanki grubum Kumdan Kaleler\'le seslendirdiğimiz bir şarkıydı. O şarkıyı 18 yaşındayken yazmıştım ve 18 yaşından 40 yaşıma kadar yaşadığım her şey o şarkının içinde içerisinde var. Şarkı yazarı yaşadıklarını mı yazar yoksa hayal ettiklerini mi? Evet ikisini de yapar ama ben o şarkıda yaşayacaklarımı da yazmışım. Bazı şarkıların öyle kehanet boyutu da oluyor\" ifadelerini kullandı.

\'TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI\' ALBÜMÜNÜN HİKAYESİ

İzmir deyince akla gelen ilk şeylerden birinin fuar olduğunu aktaran Kiremitçi, şöyle konuştu:

\"İzmir Fuarı çocukluğumuzdan beri duyduğumuz üzerine çeşitli efsaneler olan destansı bir organizasyon. İzmir deyince akla gelen ilk şeylerden biri fuardır. Bu kadar simgesel bir şeyin içerisinde olduğumu içinde memnun ve bahtiyarız. Güzel bir birliktelik oluştu dinleyici ile aramızda çünkü biz her ay dergi çıkarır gibi şarkılarımızı internette yayınlayarak yola çıkmıştık, sonradan toplayıp bir albüm yapmak istiyorduk. Her ay yeni dinleyiciler katıldı aramıza, böylelikle kar topu etkisi doğdu. Dinleyicilerin yol arkadaşlığıyla beraber bir albüme doğru iş kendiliğinden evrildi. Albüm olarak çıktıktan sonra da etkisi daha güzel oldu. Çok farklı kesimlerden, yaş gruplarından insanlar albümü paylaştı. İnsanların hayatlarına şarkılarla dokunmuş olmak çok güzel. Ayrıca 10 tane hayranlık duyduğum solist arkadaşımla beraber bestelerimizi seslendirdim. Benim için hayatımın en anlamlı müzikal yolculuğu oldu.\"

