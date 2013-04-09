Tümörün şifresi kan testi ile daha kolay çözülecek

İngiltere’de yapılan araştırmalar, kanserin gelişimi ve tümörün tedaviye nasıl direndiğini belirlemenin basit bir kan testiyle artık mümkün olduğunu ortaya koydu. Test, hastanın vücudundaki tümörün uğradığı değişimi incelemeye olanak sağlıyor.

Tümörün evriminin bilinmesi halinde uygulanacak tedavinin en etkilisi olacağını belirten uzmanlar, testin önemine vurgu yaptı. Şimdiye kadar, tümörün genetik yapısını incelemek için kullanılan en güvenli yöntem ise biyopsi işlemiydi. Fakat, doğrudan tümörden doku parçası alınmasıyla yapılan biyopsi, çok sık uygulanmaya uygun bulunmuyor. Zira, hem işlemin zorluğu hem de tümörün zarar görmesi gibi riskleri bakımından işlem kısıtlı olarak tekrarlanabiliyor.

Cambridge’te geliştirilen kan testinin ise, bu yönteme alternatif olması amaçlanıyor. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Nitzan Rosenfeld, “Yeni buluşlarımızın, kanserin yapısını anlamaya ve kansere karşı yeni ilaç ve tedaviler geliştirmeye yardımcı olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, altı hasta üzerinde yapılan araştırmada, aralarında meme, yumurtalık ve akciğer kanseri olan hastalardan, bir ila iki yıl boyunca düzenli olarak kan örnekleri alındı. Bu örnekler sayesinde hastanın vücudundaki tümörün DNA’sı takip edildi. Tümörün genetiğinin süreç boyunca geçirdiği evrim ve kemoterapi tedavilerine karşı nasıl direnç gösterdiği incelendi. Her bir tedavi seansından sonra alınan kan örneğinde tümörün geçirdiği genetik değişime bakıldı. Uzmanlar, bu sayede kanserli hücrelerin ne tür aşamalardan geçtikten sonra tedaviye yanıt vermediğini belirleye