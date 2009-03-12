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Yaşam

Tümörü almak için vücudunu 'boşalttılar'

7 yaşındaki kanserli bir kız çocuğunun karnındaki tümörün alınabilmesi için, 6 organı vücudundan dışarı çıkarıldı

12 Mart 2009 02:00

ABD'de cerrahlar, kanser hastası 7 yaşındaki bir kız çocuğunun karın bölgesinde oluşan portakal büyüklüğündeki tümörü alabilmek için, 6 organını vücudundan dışarı çıkardılar.

New York'taki Presbiteryan Hastanaesi'nde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve 23 saat süren operasyonda Heather McNamara adlı kızın mide, dalak, karaciğer, pankreas ile ince ve kalın bağırsağı dışarı çıkartıldı.

Doktorlar, karın bölgesinde oluşan tümörün alınması için böyle bir yönteme başvurduklarını belirtti.

Cerrahlar, kanserin yayıldığı mide, dalak ve pankreasın geri yerleştirilmediğini ve küçük kıza bağırsak dokusundan mide işlevi görecek bir kese yapıldığını söyledi.

Uzmanlar bugüne kadar benzer bir operasyonun sadece geçtiğimiz yıl yine ABD'de 62 yaşındaki bir kadın hastaya yapıldığını, ilk kez küçük yaştaki bir hastaya uygulandığını vurguladı.

Önceki gün taburcu olan McNamara'nın dalak ve pankreası olmadığı için bir dizi sağlık sorunuyla karşılacağını hatırlatan doktorlar, öncelikli hedeflerinin kanserin yayılmasını engellemek olduğunu, daha sonra küçük kıza yeni organlar nakledilebileceğini ifade etti.

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