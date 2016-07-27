Tümgeneral Atilla Darendeli ve 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz tutuklandı

Diyarbakır'da bulunan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ve Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yılmaz, darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Orgeneral Adem Huduti'nin yerine vekaleten 2. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı.

Darbe girişimine katılan ve Ankara'yı bombalayan 6 savaş uçağı ile ardından darbecilere karşı 2 savaş uçağının Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalandığının ortaya çıkmasının ardından, soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, bu üsden sorumlu 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 20 Temmuz günü bulunduğu Eskişehir'de gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen Tümgeneral Darendeli ve İbrahim Yılmaz işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede bugün tutuklandı.