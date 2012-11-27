Tumblr, ziyaretçi sayısını 170 milyona çıkardı

Mikroblog sitesi Tumblr, ABD’de en çok ziyaret edilen ilk 10 sitenin arasına girdiğini iddia ederek, küresel alandaki ziyaretçi sayısını 170 milyona çıkardı.

Yapılna araştırmaya göre Tumblr, ziyaretçi sayısını neredeyse 170 milyona çıkardı.

ABD merkezli web analiz şirketi Quantcast’in yayımladığı raporda, Tumblr’a son 30 gün içinde 168 milyon kişi girdi.

Sosyal medya ağı, böylece Ocak 2012’de 120 milyon olan ziyaretçi sayısını 10 ay içinde neredeyse 50 milyona çıkardı.

SlashGear, Quantcast’in elde ettiği rakamın, sitelerin sayfalarına yerleştirilen (embed) kodlara dayandığını belirtti.

ComScrore gibi diğer araştırma şirketlerinin de, internet siteleri üzerinde yapacağı benzer araştırmalarda büyüme hızını farklı değerlendirebileceğine dikkat çekildi.



Twitter engel olamadı



Dünyanın en büyük mikroblog sitesi Twitter, kullanıcılarının Tumblr’daki arkadaşlarını bulmalarını bloke etmişti. Tumblr, Twitter’ın bu hamlesine rağmen büyümesini sürdürerek, son dört yılda her ay ziyaretçi sayısını artırmayı başardı.