Tüm zamanların en kötü şarkısı yeniden piyasada

İngiltere'de müzik yazarları tarafından tüm zamanların en kötü şarkısı seçilen Black Lace grubunun "Agadoo" 25 yıl aradan sonra yeniden piyasaya çıkarıldı.



1984'te George Michael'ın "Careless Whisper" adlı şarkısının liste başından düşürdüğü ve 2003'te Q dergisinde düzenlenen bir ankette tüm zamanların en kötü şarkısı seçilen "Agadoo"nun klibi (Mambo 2009 remix) ünlü İngiliz aktör Bruce Jones tarafından çekildi.



Black Lace'ın solisti Dene Michael, şarkının ve yeni klibinin dün yayımlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünyadaki tüm bu kötümser hava içinde, ihtiyacımız olan şey buydu" dedi.



İngiltere "top 75" listesinde 30 hafta yer alan şarkının yeni versiyonunda Michael'ın yanında grubun yeni üyesi Ian Robinson yer aldı.



Michael'ın şarkıda düet yaptığı partneri Alan Barton 1995'te bir otobüs kazasında ölmüştü.



Grubun diğer bilinen şarkıları arasında "Superman", "Do The Conga" ve "I Am The Music Man" bulunuyor.



