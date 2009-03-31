T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tüm zamanların en kötü şarkısı yeniden piyasada

Tüm zamanların en kötü şarkısı seçilen Black Lace grubunun "Agadoo" 25 yıl aradan sonra yeniden piyasaya çıkarıldı.

31 Mart 2009 03:00

İngiltere'de müzik yazarları tarafından tüm zamanların en kötü şarkısı seçilen Black Lace grubunun "Agadoo" 25 yıl aradan sonra yeniden piyasaya çıkarıldı.

1984'te George Michael'ın "Careless Whisper" adlı şarkısının liste başından düşürdüğü ve 2003'te Q dergisinde düzenlenen bir ankette tüm zamanların en kötü şarkısı seçilen "Agadoo"nun klibi (Mambo 2009 remix) ünlü İngiliz aktör Bruce Jones tarafından çekildi.

Black Lace'ın solisti Dene Michael, şarkının ve yeni klibinin dün yayımlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünyadaki tüm bu kötümser hava içinde, ihtiyacımız olan şey buydu" dedi.

İngiltere "top 75" listesinde 30 hafta yer alan şarkının yeni versiyonunda Michael'ın yanında grubun yeni üyesi Ian Robinson yer aldı.

Michael'ın şarkıda düet yaptığı partneri Alan Barton 1995'te bir otobüs kazasında ölmüştü.

Grubun diğer bilinen şarkıları arasında "Superman", "Do The Conga" ve "I Am The Music Man" bulunuyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24