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Yaşam

Tüm zamanların en iyi tavlama repliği hangisi?

'Tüm zamanların en iyi tavlama replikleri' anketi sonuçlarına göre, kadınlar 'davetkâr' cümleleri, erkekler ise 'mizah'ı tercih etti

22 Şubat 2013 11:29

Britanya merkezli internet sitesi Badoo.com Oscar töreni öncesinde “tüm zamanların en iyi tavlama replikleri” anketi yaptı.

Anket sonucunda Audrey Hepburn’ün 1963 yapımı Charade filminde Cary Grant karşısında sarf ettiği “Ben hiçbir şeyi ısırmam, tamam mı... Tabii gerekmediği sürece.” sözleri birinci sıraya oturdu. Kadınların seçtiği Audrey Hepburn’e karşılık, erkekler Bette Davis’in The Cabin in the Cotton filmindeki “Seni öpmeyi çok isterdim ama saçlarımı daha yeni yıkadım.” repliğini tercih etti.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Lauren Bacall’ın Humphrey Bogart’a To Have and Have Not filminde söylediği “Hiçbir şey söylemen gerekmiyor. Belki sadece ıslık. Islık çalmayı biliyorsun, değil mi? Dudaklarını birleştirip üflüyorsun” repliği ile Shirley MacLaine’in “Ben hak edene kadar bana tapma” sözü de en beğenilenler arasında yer aldı.

Siteye göre sonuçlar kadınların “davetkâr” cümleleri, erkeklerin ise mizahı tercih ettiğini gösterdi.

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