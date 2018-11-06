Tüm türleri deşifre edebilecek DNA projesi

Sibel Deniz / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – ABD, Danimarka, Avustralya ve Çin\'den birçok üniversitede yürütülen ortak çalışma ile, bilinen her hayvanın, bitkinin ve bir grup hücresiz organizma olan protozoanın sınıflandırılması projesi gerçek oluyor.

Ana hedefi, \"elde edilen veriyi nesli tehlikede olan türleri koruma amacıyla kullanmak\" olan Earth BioGenome Projesi (EBP) biyolojinin, \"aya roket fırlatma görevi\" olarak görülüyor ve bilim insanları, türlerin çevresel değişikliklere nasıl uyum sağladığıyla ilgili ipuçlarının, türlerin DNA kodunda gizleniyor olabileceğini düşünüyor.

Tech Explorist\'in haberine göre proje, bilinen bütün türlerin genomlarını etkili bir şekilde sıralamayı ve şu anda bilimin daha keşfedemediği, türlerin geriye kalan yüzde 80-90’nın keşfine yardım etmesi için farklı türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönlerini inceleyen bilim dalı olan genomikten yararlanmayı mümkün kılıyor.

Habere göre projenin sonuçları, ekosistem hizmetlerinin korunması ve iyileştirilmesi, ekosistemlerin ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerinde etkisi gibi insanlığın karşı karşıya olduğu önemli konuları daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

Projenin lideri, Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Harris Lewin, projeye ilişkin bilgileri verirken şöyle konuştu:

\"Bilinen 1,5 milyon türden sadece 3 bin 300’ünün genomları sıralanmış durumda. Tarıma baktığımızda küresel gıda arzımızın dörtte üçü sadece 12 ürün türüne bağlı. İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklıkla karşı karşıya gelmek üzereyiz ve gıda arzımızı korumak için genetik kaynakları daha geniş yelpazede tanımlamamız gerekiyor.\"