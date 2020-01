'Tüm siyasi partilere sesleniyorum, başkanlık dahil her konuyu tartışırız'

Seçim kampanyasının son mitingini memleketi ve seçim bölgesi Konya'da düzenleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Başkanlık sistemi de dâhil her konuyu tartışırız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Yamalı bohçayı tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Çözüm süreci, milli birlik süreci. Kim ne yaparsa yapsın, çözüm sürecini başarıya ulaştıracağız" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Konya'da halka seslendi.

Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Aziz Konyalılar, seferi burada başlatmıştım. Şimdi zafere yürüyoruz. 81 vilayeti dolaştıktan sonra yine Konya'nın huzurundayım. 81 vilayete gittim. Bana çok zor dediler. Sefere çıktım, Hz. Mevlana'nın selamını götürdüm. Biz vatanın her köşesine gittik, kardeşlik dedik. Seferimizin niyeti buydu. Bizim dergahımız ümitsizler dergahı değildir. Ne olursan ol gel dedik. Konya'da ne söylediysem Diyarbakır'da, İzmir'de aynısını söyledim. Bizim dışımızda 81 ile de giden oldu mu?

‘Ülkenin her yerine

gidemeyen ülkeyi koruyabilir mi?’

CHP genel başkanı, MHP genel başkanı milletin bütün fertlerine ulaşabildi mi? HDP eş başkanı Demirtaş özgürlükten bahsetti ama her yere gidebildi mi? Ülkenin her yerine gidemeyenler ülke birliğini koruyabilir mi? Yarın Türkiye'nin her yerinde konuşanlara oy verecek misiniz?

Başkanlık sistemi de dâhil her konuyu tartışırız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Yamalı bohçayı tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Çözüm süreci, milli birlik süreci. Kim ne yaparsa yapsın, çözüm sürecini başarıya ulaştıracağız. Milli birlik, beraberlik, ortak kültürden geçer. Biz bir taraftan ülkemizi dolaşırken, Haçlı Seferleri mantığıyla başka bir cepheyle savaştık. Ben buradayken Papa ve birçok lider Ermeni Soykırımı açıklamasında bulundu.