-Tüm mabetlerde abdest mekanları yenilenmeli İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cumhuriyet döneminde inşa edilen mabetlerde pek çok eksikliğin mevcut olduğunu belirterek, '' Türkiye'deki bütün mabetlerimizde abdest mekanlarının erkeklere, kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza göre yeniden dizayn edilmesi, birtakım rampa ve asansörlerin yapılması gerekiyor'' dedi. Görmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ile birlikte ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Görmez, İstanbul'daki tarihi camilerin temizlik ve güvenlik konusunu çözdükleri için Kadir Topbaş'a gecikmiş bir teşekkürü bizzat ifade etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti. Görmez, bu teşekkürü dile getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bütün camilerin ibadet mekanlarının dışında kalan alanlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye'deki bütün mabetlerimizde abdest mekanlarının erkeklere, kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza göre yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Birtakım rampaların ve asansörlerin yapılması gerekiyor. Maalesef, Cumhuriyet döneminde inşa edilen mabetlerde pek çok eksiklikler mevcut. Bunun için 10 gün önce bütün belediye başkanlıklarına bir yazı yazdık. Belediyelerimizin zaten bugüne kadar yaptıkları destekleri artırarak devam ettireceklerine olan inancımı ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemize de buna öncülük yaptığı için çok teşekkür ediyorum.'' Topbaş da Görmez ve Yaran'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, kendisinin de Ankara'da Görmez'i ziyaret ettiğini, bu görüşmenin bir iadeyi ziyaret olduğunu söyledi. Yerel yönetimler olarak her türlü kurumla işbirliği içinde olmaları gerektiğini ifade eden Topbaş, şunları kaydetti: ''Bizler yerel yönetimler olarak kurumsal taassup göstermeksizin hizmet alanlarında bütün kurumlarla paralel çalışmayı prensip edindik. Bu çalışmalarda hem İstanbul'a hizmet ederken, hem de değerlere sahip çıkıyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak İstanbul'daki 'selatin' denilen büyük camilerin temizlik ve güvenlikleriyle ilgili çalışmalara talip olduk. İnsanlarımızın güvenli ve temiz mabetlerde ibadet edebilmeleri ve turistlerin de aynı güvenlik ve temizlik içinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri çok önemli. Camilerimizin ve diğer tarihi eserlerimizin restorasyon çalışmalarının ve düzenlemelerinin yapılması yerel yönetimler olarak bizim önemli bir görevimizdir. İlk göreve geldiğimizde Küçük Ayasofya Camisini restore ederek ibadete açtık. Şu anda Zeyrek Camisinde de aynı şekilde çalışmaları sürdürüyoruz.''