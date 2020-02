Tülin Şahin:2018 yaz trendi baştan aşağı beyaz

İSTANBUL, (DHA)- ÜNLÜ top model Tülin Şahin 2018 yaz trendleri hakkında tüyolar verdi. Bu yaz baştan aşağı beyaz rengin ağırlıklı olduğunu söyleyen Tülin Şahin, \"Kıyafetlerde kelebek ve çiçek desenlerini çok daha fazla göreceğiz\" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Tülin Şahin\'le Moda Buluşması\'nda Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencileriyle bir araya gelen ünlü top model Tülin Şahin, kariyeri ve moda dünyası üzerine merak edilenleri cevapladı. Etkinlik öncesi DHA\'nın sorularını yanıtlayan Tülin Şahin, 2018 yaz trendleri hakkında önemli tüyolar verdi. Bu yazın renginin beyaz olduğunu belirten ünlü top model, \"Başta aşağıya beyaz giymek gelinlere has bir durummuş gibi düşünülür ama bembeyaz giymek bu yazın trendlerinden. Beyazın dışında kıyafetlerde kelebek ve çiçek desenlerini çok fazla göreceğiz. Bir çok trend bu yaz bir arada olacak. Kıyafetlerinizi büyük hasır şapkalar ile tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda güzel büyük hasır çantalar da çok moda\" diye konuştu.

\"MODA VE MANKENLİK DÜNYASI EL ELE YÜRÜYOR, AYRILAMAZ\"

Nişantaşı Üniversitesi\'ne teşekkür eden Şahin, 2 saat kaldığı sahnede öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Moda ve mankenlik dünyasının el ele yürüdüğünü ve ayrılamayacağını belirten Şahin şunun altını çizdi:

\"Moda dünyası, dünyanın en büyük 3-4 ekonomilerinden biri olup büyük bir çarkı döndüren koskoca bir sektör-ekonomi olduğunu çok iyi bilmemiz ve farkında olmamız gerekir. Bir manken veya moda dünyasında yer almak isteyenler buna göre davranmalı, nasıl bir halkanın içinde olduğunun bilincinde yer aldığını bilerek büyük bir ciddiyetle çalışmalı. Bu zincirin içinde hepimiz birer halka olduğumuzu bilmeliyiz. Hepimizin görevleri sektörümüz için önemlidir.\"

\"KURTARICINIZ BEYAZ SPOR AYAKKABI OLACAK\"

Spor ayakkabıların yaz trendi arasında yer aldığına dikkat çeken Şahin, beyaz rengin burada da hakim olduğunun altını çizdi. \'Bir beyaz spor ayakkabı ile tüm yazı geçirebilirsiniz\' diyen Şahin, \"Kadınların tüm yazlarını tek bir ayakkabı ile geçireceklerini zannetmiyorum ama beyaz bir spor ayakkabı artık her şeyin altına vazgeçilmez bir parça oldu. Her şeyin kurtarıcısı beyaz bir spor ayakkabı elbise, şort, jean ile de giyiliyor. Aynı zamanda spor ayakkabılar artık evrim geçirdi. Eskiden gerçekten spor yapma amaçlı kullanıyorduk şimdi her şeyin altına kullanıyoruz. Ben ten rengi, beyaz araya da bir siyah ve lacivert spor ayakkabı ile yazı tamamlıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"YAZ TAVSİYEM SUYA DAYANIKLI MAKYAJ ÜRÜNLERİ\"

Yaz aylarında kadınlara çok fazla makyaj yapmamaları tavsiyesinde bulunan Şahin, şunları söyledi:

\"Yüzde leke oluşmaması için doğru bir güneş kremi kullanmak çok önemli. Ama illa makyaj yapmaları gerekiyorsa her ürünlerinin suya dayanıklı makyaj ürünü olmasına özen göstersinler. Bu makyajı suya dayanıklı makyaj ürünleriyle temizlemeniz gerekiyor. Plajda ise rujumdan vazgeçmem diyenlere mat ruj tavsiye ederim. Çünkü yaklaşık 8 saat çıkmıyor. Bu detayların dışında yazın makyaja çok gerek yok, bırakın yüzünüz dinlensin.\"

\"TÜRK KADINLARI ÇOK GÜZEL GİYİNİYOR\"

İşi gereği birçok ülkeyi gezdiğini belirten Şahin, Türk kadınının trendi her zaman takip ettiğini söyledi. Şahin, \"Görmediğim ülke sayısı kalmadı diyebilirim. Türk kadını gerçekten modaya çok düşkün ve güzel giyiniyor. Çünkü bütün trendleri takip ediyorlar. O yüzden Fransız ve İtalyan kadınlar Türk kadınının giyiminden korkabilirler\" dedi.

