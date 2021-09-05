Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açıldı

Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğu Siena Leyla'yı kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında, 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açtı

Dilekçede, Şahin’in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve iş insanı Noronha evden ayrıldıktan sonra çocuğunu göstermediği öne sürüldü. Şahin’in, mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığının anlatıldığı dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye’ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği iddia edildi.

Tülin Şahin'in avukatı Tarık Sönmez, "Davacı vekili Sibel Engin'in meslek ahlakına yakışmayacak bir şekilde derdest bir davada üstelik Çocuk Menfaati ilkesini de hiçe sayarak, müvekkillim hakkında asılsız isnadlarda bulunduğunu teessüfle öğrenmiş bulunmaktayız. Yazılanların tümü gerçek dışıdır. Halen görülmekte olan bir davada bu şekilde ve gerçek dışı beyanat vererek, yargıyı, kamuoyunu etkilemeye, manüpile etmeye çalışmak hukuka, ahlaka ve somut olayın özelliklerine aykırıdır. Aynı duruma düşmemek için şimdilik bu cevabı vermekle yetiniyoruz." açıklamasını yaptı.