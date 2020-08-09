Tülin Şahin’den Pedro de Noronha ile ilgili açıklama: Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu

Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'nın mahkemeye başvurarak, "Tülin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" gerekçesiyle açtığı davadan sonra sessizliğini bozdu.

Noronha için, "Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu. Bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu, söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti."

"Eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, son derece yıpratıcı oldu"

"Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla 2 tane bakıcı getirip bana, 'Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti' olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu, söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı."

"İkametgah nedeniyle onaylanmayan nikah bile kadına toplumsal şiddetin en acı örneği"

25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın hakkı olduğuna inandığını anlatan Şahin, "Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onaylanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması, kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir. Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz" ifadelerini kullandı.