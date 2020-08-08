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Tülin Şahin'den ayrılık açıklaması: Hamileyken yediğim dondurma için kavga çıkardı, eski fiziğime dönmem için baskı yapıyordu

08 Ağustos 2020 15:15

Geçtiğimiz yıl evlendiklerine dair haberleri basına yansıyan, Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha yeni bir gelişme yaşandı. Noronha, mahkemeye başvurarak, "Tülin Şahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı. Konu hakkında açıklamada yapan Tülin Şahin, ayrılık kararı aldığını duyururken, "Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Ünlü model Tülin Şahin ile Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha'nın geçtiğimiz yıl nisan ayında evlendiği haberleri basına yansımıştı. Çiftin kızları Siena Leyla da kasım ayında dünyaya gelmişti. Noronha, mahkemeye başvurarak, "Tülin Şahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı.

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