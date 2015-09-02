Tülin Şahin: Beyin gücüyle 32 kilo verdim

Sivaslı Cindy olarak tanınan, manken Tülin Şahin 44 bedenden, 48 kiloya düştüğünü ve bunu beyin gücü yardımıyla yaptığını açıkladı. 32 kilo veren ünlü manken 1997 yılında 80 kiloydu.

Posta gazetesinde yer alan habere göre Şahin, 1 yılda 32 kilo verip 48 kiloya nasıl indiğini anlattı: “44 beden giyiyordum. 36 beden bir elbise aldım. Her gün o elbiseye bakıp ‘Kilo sorunumu aşacağım, bir gün bu elbiseyi giyeceğim’ dedim. Yediğime, içtiğime tabii ki dikkat ettim. Spor da yaptım. Ama esas olarak beyin gücüyle zayıfladım.”

Ailesi Sivaslı olan ve kendisi Danimarka’da doğan Tülin Şahin, bir alışveriş merkezinde keşfedilerek profesyonel mankenliğe adım atmıştı. Dünyaca ünlü manken Cindy Crawford'a benzerliği nedeniyle Sivaslı Cindy olarak anılan Tülin Şahin’in beslenme ve diyet konusunda “Sırlar”, “Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz?” ve “Kral Prens ve Fakir” adlı kitapları bulunuyor.