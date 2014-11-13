Tülin Kaynak'la 'Bilinmeyen'e yolculuk

Tülin Kaynak’ın soyut resim ve mozaik çalışmalarından oluşan kişisel sergisi “Bilinmeyen”, 24 Kasım’da Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılıyor. 30 Kasım’a kadar açık kalacak sergide sanatçının 40 eseri yer alacak.



Beyin potansiyelimizin çok az bir bölümünü kullanabildiğimiz gerçeğinden hareketle, bilinmeyenleri hayal eden sanatçı, duygularının ve renklerin rehberliğinde soyut sanatın gizemli ve sır dolu yaratım yolculuğuna çıkıyor..



Zihinsel katılığı yenip duygulara güvenmeyi öğrenmek, kaybolmaktan korkmadan yenilikleri denemek, zamana yenilmeden deneyim ve birikimlerin olanaklarını zorlamak gerektiğini düşünen Tülin Kaynak, evrenin çok büyük ve bilinmeyenlerle dolu olduğunu vurguluyor: “Hayal gücümüz yaşamımızda biriktirdiklerimizle sınırlı.. Bu sınırları aşmak zor.. Zorlu ve aynı oranda mutluluk verici bir süreç bu..



Tülin Kaynak, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programını bitirdi. Değişik kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu.



Mehmet Güreli, Nilgün Sabar, Selahattin Yıldırım atölyelerine devam etti. Mehmet Güleryüz atölyesinde dört yıl çalıştı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir. Halen resim çalışmalarına İstanbul Fenerbahçe’deki ve İzmir Çeşme’deki atölyelerinde devam etmektedir.



Karma sergiler:



Mart 2011 Kadınlara Yönelik Şiddet Sergisi, UPSD, İstanbul

Nisan 2011 Küresel Sanat Projeleri, Broadway Gallery, New York

Nisan 2011 Artbosphorus Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul

Temmuz 2011 Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi, Alaçatı, İzmir

Ocak 2012 Deyim Sanat Galerisi, İstanbul

Temmuz 2012 Karma Sergi, Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi, Alaçatı, İzmir

Kasım 2012 Galeri Espas Artist 2012, TÜYAP, Uluslararası Sanat Fuarı, İstanbul

Kasım 2012 Online Sergi, Galeri Espas, İstanbul

Ocak 2013 Galeri Eksen, Nişantaşı, İstanbul

Temmuz 2013 Divino Sanat Galerisi, Çeşme - İzmir



Kişisel sergiler:

Mayıs 2011 “Sonsuzluk”, Niş Sanat Galerisi, İstanbul

Mart 2013 Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi, İstanbul

Mart 2013 Lütfü Kırdar İç Mimari Fuarı, Niş Sanat Galerisi, İstanbul

Nisan 2013 İkizler Antika ve Sanat Galerisi, Ankara

Haziran 2013 Divino Sanat Galerisi, Çeşme – İzmir

Kasım 2014 “Bilinmeyen”, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul



Ödül: Gaziantep Valiliği’nin 2013 Uluslararası Mozaik yarışması ikincilik ödülü. Yarışmayı kazanan ilk üç eser, (birincisi İtalya'dan Guilio Menossi, ikincisi Türkiye’den Tülin Kaynak, üçüncüsü Kanada’dan Suzanne Spahi) 29 Ekim 2013 tarihinde Zeugma Mozaik Müzesi'ne yerleştirilmiştir.