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Sağlık

Tükürük testiyle on dakikada kanser teşhisi yapıldı

Testler ilk olarak Çin'de uygulanmaya başlayacak

15 Şubat 2016 19:34

California Üniversitesi (UCLA) bilimadamları, tükürük testiyle 10 dakikada kanser teşhisi yaptı. Teşhis oranı en yüksek tür ise akciğer kanseri vakaları olduğu belirtildi. 

NTV'nin haberine göre; insanoğlunun kansere karşı savaşında önemli bir gelişme daha... Bilim insanları tükürük testiyle 10 dakikada kanser teşhisi yapmayı başardı.

Tükürüğün içerisinde kanserli hücrelerle bağlantılı ‘ribo nükleik asit’ (RNA) parçalarının olduğunu saptayan California Üniversitesi (UCLA) bilim insanları, akciğer kanserini büyük ölçüde doğru tahmin ettiklerini vurguladı. Bilim insanları, söz konusu testin kanserin önceden teşhisi için devrim niteliğinde olduğunu belirterek, tükürük testlerinin bu yıl içinde ilk olarak Çin’de uygulanmaya başlanacağını duyurdu. 

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Prof. David Wong, tükürük testi sonuçlarının sadece 10 dakika içinde belli olduğunu söyleyerek, “Test yaygınlaşırsa hastalıkların erken teşhisi mümkün olur ve milyonlarca hastanın hayatı kurtulur” dedi. 

Bilim insanları sadece akciğer kanseri değil, diğer kanser türlerinin de erken teşhisinin mümkün olabileceğini vurguluyor. Testin ücreti 22 dolar (65 TL) olarak açıklandı.

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