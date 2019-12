Tükürük testi ile kalp krizi riskinizi öğrenin!

T24-



Buradan hareketle yaklaşık iki saatte sonuç veren kan testi yerine bir kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini daha kısa sürede belirleyecek basit bir test geliştirmek için yola çıktıklarını anlatan McDevitt, klinik çalışmalarda sona yaklaştıklarını kaydetti.



Tükürükteki proteinlerin muhtemel kalp krizlerinin hızlı bir şekilde sınıflandırılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan McDevitt, geliştirdikleri basit tükürük testinin ani kalp krizini teşhis ettiğini bildirdi.



Araştırmalarının beş yıldır sürdüğünü belirten McDevitt, tükürük testinin, krizin hızla teşhisine yardımcı olacağını, bu şekilde hastalar kan testi ile zaman kaybetmeyeceği için kalp dokusunun daha az zarar göreceğini dile getirdi.



Kalp krizi riskinin sahada belirlenmesinin önemine dikkati çeken McDevitt, bu basit testin hasta henüz ambulanstayken uygulanabileceğini söyledi.



Hasta acil servise ulaştırıldığında kalp krizi teşhisiyle ilgili bilginin de doktorlara ulaşmış olacağını vurgulayan McDevitt, kan testine gerek kalmayacağını kaydetti.





588 HASTAYA UYGULANDI



Bir kişinin o anda kalp krizi geçirip geçirmediğini ya da gelecekte kalp krizi geçirme olasılığını belirlemek için 'nano-biyochip' geliştirdiklerini ifade eden McDevitt, bu çipi küçük bir laboratuvar kartına yerleştirdiklerini belirtti.



Bir tüpe tüküren kişiden alınan örneğin bu karta transfer edildiğini vurgulayan McDevitt, kartın sokulduğu cihazın kişinin kalp durumunu 15 dakikada gösterdiğini dile getirdi.



McDevitt, ''Araştırmamız bilimsel olarak kanıtlandı. Şu an klinikte test ediyoruz. Ani kalp ölümlerini önlemek için uğraşıyoruz. Bu test bir an önce tedavi görmesi gereken hastalar için çok iyi. Çünkü bu hastalarda boşa geçen her dakika kalp dokusunun daha da kötüye gitmesine neden olur. O nedenle sahada yapılacak kolay tükürük testi zaman kaybını da önleyecek'' dedi.



Tükürük testinin 588 hasta üzerinde uygulandığını ifade eden McDevitt, testin elektrokardiyografiyle (EKG) uygunluk içinde kullanılmasının planlandığını kaydetti.



Araştırmanın 18 ayda tamamlanacağını ifade eden McDevitt, testin iki yıl içinde satışa sunulacağını sözlerine ekledi.