TÜKODER: 83 milyon tüketici adına sesleniyoruz; zamlar derhal geri çekilsin; temel ihtiyaçlarda KDV yüzde 1'e indirilsin

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) 1 Temmuz itibarıyla yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarına karşı iktidara, "83 milyon tüketici adına sesleniyoruz; zamlar derhal geri çekilsin, temel gıda ve temel ihtiyaçlarda katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e indirilsin , halkın alım gücünü artıracak önlemler alınsın" çağrısı yaptı.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, pırlantadan alınan vergi ile temel ihtiyaçlardan alınan KDV oranındaki farka dikkat çekerek, “Vatandaşın temel ihtiyacı pırlanta mı? Yatlarda yemek mi? KDV’yi orada yükseltin, temel ihtiyaçlarda sıfırlayın” ifadelerini kullandı.

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"Güçlü şirketleri korumayın"

Kayıp-kaçak bedeli olarak başkalarının kullandığı elektriğin artık vatandaşın cebinden karşılanmasını istemediklerini söyleyen Koçal, “Yüksek mahkemenin aldığı karar gibi, kayıp kaçak fatura bedellerini faturadan kaldıracak yasal düzenlemeleri artık meclise sunun, güçlü şirketleri korumayın” dedi.

"Zamlar geri alınana kadar sesimizi yükselteceğiz"

Tüm tüketici örgütleriyle birlikte TÜKODER olarak zamlar geri alınana kadar sahada olacaklarını, tüm muhalefet örgütleriyle birlikte de seslerini Ankara’ya duyurana kadar ses yükselteceklerini söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, “Yaşasın halkımızın örgütlü mücadelesi” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TÜKODER Başakşehir Şube Başkanı Aydan Kara: Artık yeter!

Koçal’ın ardından “Gerçekten artık YETER!” diyerek Etkinliklerden Sorumlu MYK üyesi ve Başakşehir Şube Başkanı Aydan Kara, özelde elektrik ve doğalgaz zamlarına, genelde ise tüm zamlara karşı TÜKODER’in basın açıklamasını okudu.

TÜKODER'in yaptığı açıklama şöyle:

Gerçekten artık YETER!

Temel ihtiyaçlarımızdan olan elektriğe yapılan %15, doğalgaza yapılan %12 zam toplamda %27 zam YETER ARTIK BIKTIK………

Elektrik fiyatlarına son iki buçuk yıl içinde %70 zam gelmiştir. Elektriğin fiyatına gelen her zam aynı zamanda kayıp kaçak bedelinin de içinde olduğu dağıtım bedellerine ve vergilere de gelmektedir.

Ödediğimiz elektrik faturalarının %49,70 i enerji bedelidir.

%31’i kayıp kaçak bedelinin de içinde olduğu dağıtım bedeli

%19,20 ise fon ve vergi toplamıdır.

Görüldüğü üzere ödediğimiz faturaların yarıdan fazlası çeşitli bedeller adı altında şirket kasalarına gitmektedir.

4 kişilik bir aile için 230 kwh elektrik faturası olarak 1 Nisan 2017 Tarihinde 94,70 TL öderken

01 Temmuz 2021 den itibaren 211,00 TL ödeyeceğiz. 4 yılda %123 zam gelmiştir.

01 Nisan 2021 tarihi itibariyle enerji dağıtım şirketlerinin aldığı enerji bedeline %17,5 indirim uygulanmış, ancak bu indirim nihai tüketiciye yansıtılmayarak, dağıtım şirketlerinin kar payını yükseltmiştir. İndirim geldiğinde tüketiciye yansıtılmamakta zam geldiğinde tüketiciye katmerli yansıtılmaktadır.

Asgari ücrete yapılan zam oranı ise sadece elektriğe yapılan zammın bile altında kalmıştır.

Tüketici yine yoksulluğa ve açlığa terk edilmektedir.

Ucuzluk ne zaman?

Dağıtım şirketleri tüketicinin cebinden elinizi çekin…

Elektriğe yapılan zammın şokunu yaşarken, doğalgaz zammı sürprizi ile karşılaştık.

Doğalgaza her ay %1 zam yapılır iken, 1 Temmuz itibariyle %12 zam yapılarak 2021 yılında toplam zam %19,21 olmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının TBMM sine verdiği bir bilgide 2020’nin ilk dokuz ayında toplam 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konutun elektriği kesilmiş, ayrıca 399 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı ise 51 bin konutun doğalgazı kesilmiş sözleşmeleri fesh edilmiştir.

Bu rakamlar pandemi süreci nedeniyle çok daha yükseldiğini biliyoruz. Vatandaşları karanlığa ve soğuğa mahkum edilmeyecek önlemler alınmalıdır. Gerekirse bu borçlar ailelerin gelir durumu da dikkate alınarak kamu kaynaklarından karşılanmalıdır.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda akaryakıta da zam gelmişti.

Elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamları sonrasında, birçok ticari ve sınai işletme maliyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün ve hizmet fiyatlarını artıracaktır.

Açıkçası bu zam oranları aldığımız tüm ürünlere yansıyacak olup ekmeğimiz daha da küçülecektir.

Pandemi nedeniyle alım gücü düşen tüketici, hane geliri düşen aileler yoksulluğa ve açlığa terk edilmektedir.

"Nüfusumuzun yüzde 70'e yakını açlık ve yoksulluk sınırının altında"

Ülkemiz nüfusunun yüzde 70 e yakını açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir.

Emeklilerimizin aldığı maaş asgari ücretin altında kalmış, adeta ölüme terk edilmektedirler.

Türkiye’nin de imzaladığı Evrensel haklarımızdan biri Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı; Barınma, ısınma, aydınlanma, yeterli gıda ile beslenme , içecek ve kullanacak su bulma, haberleşme ve ulaşım gibi en temel hakları kapsamaktadır.

Tüketicinin bu hakları göz ardı edilerek, Anayasanın 172 maddesi uygulanmayarak, güçsüz olan tüketici kaderine terk edilerek, güçlü olan sermaye korunmaktadır.



Elektrik dağıtımları özelleştirildikten sonra, kullandığımız elektrik fiyatları sürekli artmaktadır. Özelleştirmenin ve dönem dönem yaşanan krizlerin faturası her zaman olduğu gibi yine tüketiciye ödetilmektedir.

Millet bitmiş, esnaf çökmüş, siftah yokmuş kimsenin umurunda değil.

İntiharlar varmış, borçlar artmış, tencerede kaynayan taşmış kimsenin bu halkı ciddiyete aldığı yok.

Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olduğumuz söylenmekte, peki bu zamlar niye? Yoksulluk ve açlık altında yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımızın sayıları sürekli artarken mi ekonomi büyüyor?

Türkiye' nin kaynaklarının aktarıldığı mutlu bir azınlığa, tüm ihaleleri alan beylere, vatandaşın tek maaş alacağı işi yokken devletin kasasından en az 2-4 maaş alanlara, geçmediğimiz köprülerin, tünellerin, oto yolların parasını ödediğimiz şirketlere göre mi büyük??

Halk fakir, halk yoksul, halk aç, vatandaşı pandemi vurmuş, zamlar yere sermiştir.

83 milyon tüketici adına sesleniyoruz;

*Zamlar derhal geri çekilsin,

*Temel gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV Yüzde 1'e indirilsin

*Halkın alım gücünü artıracak önlemler alınsın

*Bir kerede tüketiciye yönelik ekonomik paket uygulansın

*Tüketicinin yeterli beslenebilmesini ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek önlemler alınsın

*Elektrik faturalarındaki Elektrik Kayıp kaçak bedelini kaldıracak yasal düzenleme yapılsın

*Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, düşük maliyetli olacak bir şekilde sunulması sağlansın.

*Tek asgari ücretle çalışan ve Emeklilere kısacası yoksul ve açlık sınırının altında yaşayan ailelere enerji, doğalgaz desteği kamu eliyle sağlansın.

*Tüketicinin temel ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar kamu tarafından yapılmalı ve var olan özelleştirilen işletmeler kamuya geri kazandırılsın.

*Pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki tüm tüketicilerin elektrik, doğalgaz, su, internet, ve telefon gibi acil ihtiyaç olan hizmet bedelleri kamu tarafından ödensin.

İnsanca yaşamak için, 'zamlara hayır' demek için, doğanın talanına, 'kadına şiddete hayır' demek için, örgütlenip sesimizi çıkarmanın zamanı geldi geçiyor.

Bizler örgütlenip sesimizi çıkarmazsak ne zamlar duracak nede vergiler bitecek, ne şiddet sona erecek, nede özgürlüklerden söz edebileceğiz.



"Birlik olma zamanıdır"

"Tüm tüketicileri bu işleyişe dur demek için derneğimize üye olmaya ve hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

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