Elektriğin ardından doğalgaza da zam geldi

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine ise yüzde 20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artış gerçekleşti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatlarına ocak ayından bu yana 7 kez yani her ay zam gelmiş oldu. Elektrik fiyatlarına da 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılmıştı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

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